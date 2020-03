Hol található a világ legnagyobb borgyűjteménye? Egy patinás párizsi étterem borpincéjében? Esetleg Bordeauxban, a La Cité du Vin hatalmas bormúzeumban? Vagy valahol Észak-Amerikában, az egyik óriási kiterjedésű Napa Valleyban (Kalifornia) található boros központban? Többtízezer palackos gyűjtemények sokfelé vannak, még százezres pincék is vannak, de a világ messze legnagyobb gyűjteménye náluk is egy nagyságrenddel nagyobb.

A meglepő csak az, hogy a kimagasló muzeális tételeket is tartalmazó gyűjtemény Európa legszegényebb országában, Moldovában található. A Milestii Mici borkombinát akkor élte az aranykorát, amikor a moldáv és a grúz borok szinte korlátlan felvevőpiacra leltek a Szovjetunióban. Később nehézségei támadtak a borászatnak, de a fénykorban felépített 200-250 kilométer hosszú pincesor (ebből 100 kilométer látogatható) és a 1,5-2 millió palackból álló gyűjtemény a Guinness Book of records tanúsítványa szerint is a világ legnagyobb gyűjteménye.

Az, hogy a Kisinyovtól, Moldova fővárosától 18 kilométerre található gyűjtemény megmaradt és a boros pince ma is látogatható, néhány bátor munkásnak köszönhető. A szovjet érában ugyanis a párt a régi borok megsemmisítését javasolta, de a munkások a gyűjtemény dandárját a pince egy elzárt részében elrejtették. A pincészet ma Moldova egyik legnépszerűbb látványossága, még borral folyó ívókútja is van.