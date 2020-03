A vírus miatt kialakult helyzetben Magyarországon azt javasolják a munkaadóknak, hogy ha csak tehetik, minél több embert küldjenek haza otthoni munkára. Az Index szerkesztősége is teljesen átállt otthoni munkavégzésre, ami nekünk egyszerű, legtöbbször elég egy laptop és egy telefon a munkavégzéshez, de tudjuk, hogy sokaknak ennél nehezebb dolguk van, sokan pedig egyszerűen helyhez kötötten dolgoznak, nekik sok kitartást kívánunk.

A múlt heti otthoni munkáról szóló cikkünkben Klág Dávid kollégánk azt javasolja, hogy a legjobb, ha mindenki rendesen felöltözik az otthoni munkához is, mintha éppen az irodában lenne, ez pozitív hatással van a produktivitásra is, meg el is választja kicsit a munkát a magánélettől.

Az ajánlástól függetlenül viszont sokan esküsznek a pizsamára, mackóra, vagy épp a donaldkacsázásra.

Ma reggel alig egy órája ez a beszélgetés zajlott le a napi hírügyeletesek között a belső cseten:

Munk Veronika: Tegye fel a kezét, aki pizsamában van Ferenc Szalma Baksi: Én igen, egy mikiegeresben, csak ráhúztam egy melegítőt, mert fáztam Luca Pintér: Sorry, én is csak melegítővel szolgálhatok Hajnal Hudák: Maffiózók mackónadrágban Barbara Thüringer: Én felöltözöm minden reggel, megfogadva Klág tanácsait (farmer, fekete felső, kardigán, haj belőve, de smink nincs) Attila Varga: Én nem, farmer, motörhead póló, papucs, de igaza van Klágnak, komolyabb az egész, van pszichikája Balázs Flachner: Tech itt, rendesen felöltözve! András Iván: Én pizsiben ÉS Federer-felsőben vagyok Munk Veronika: Hát nemtom, én pizsit és mackónadrágot váltogatok. Na de akkor esetleg csináljunk újságot!

Látható tehát a témában a megosztottság, ezért Önöket is megkérdezzük, mi a legjobb viselet az otthoni munkavégzéshez?