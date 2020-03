Az Újvilág egyes részei még ma is durva helynek számítanak, úgyhogy gondoljunk bele, milyen lehetett 400 évvel ezelőtt. Igazából nem is kell a fantáziánkra hagyatkozni, mert a korabeliek rendszeresen feljegyezték a legtöbb halálozást. Bizonyos időközönként ki is adták az adatokat, amik között néhány egészen durvát is találhatunk.

A hivatalos adatok szerint 1632-ben Karolinában 9535-en haltak meg ilyen-olyan bajokban (nyolcan a pestisben), míg 9584-en születtek. A népesség növekedett, de néhány feljegyzett halálok nem alapján minden sarkon vész leselkedett az újszülött, valamint régóta túlélő telepesekre.



Kezdjük azzal, hogy 1 telepes abba halt bele, hogy megijedt . Szó szerint halálra rémült (vagy pusztán akkoriban nem tudták megmagyarázni, mibe halt bele).

Tízen a rákba és a farkasba haltak bele. Farkasnak azt nevezték, ha a beteg lábára húzódott a tumor.

11-en gyászban vesztették életüket,

míg ketten letargiában .

Király Gonoszságába haltak bele, ami a 38-an ahaltak bele, ami a görvély korabeli neve. Elvileg a betegséget egy királyi érintés azonnal meggyógyította.

a foga vitt el, 13-mal pedig a bolygó végzett (akkoriban az 470 telepestvitt el, 13-mal pedigvégzett (akkoriban az égitesteknek tulajdonítottak néhány stroke-ot, szívrohamot és agyvérzést).

Micsoda szerencse, hogy nem voltunk nagy gyarmatosítók.