A koronavírus-járvány miatt komoly intézkedéseket vezettek be az Egyesült Államokban, hiszen már náluk is több ezer igazolt fertőzött van. Los Angelesben és New Yorkban például bezártak, a mozik, bárok és szórakozóhelyek, de Illinois állam kormányzója, J.B. Pritzker is hasonlóan döntött. A világjárvány miatt nem fogad látogatókat a chicagói Shedd Aquarium sem. Vasárnap a gondozók úgy döntöttek, ki is engednek néhány pingvint, hogy felfedezhessenek olyan helyeket, amikre korábban nem volt módjuk.

Az eredeti videó Twitteren több ezer megosztásnál tart, így érthetően készült folytatás is, ezeket itt, itt és itt lehet megtekinteni.