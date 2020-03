A járvány miatt most mindenki minimálisra csökkenti az emberi kapcsolatait, ez azonban nem jelenti azt, hogy lélekben is el kell távolodnunk egymástól, sőt! A szolidaritás, és az empátia egy ilyen nehéz időszakban fontosabb mint valaha.

A Fény Utcai Piac lángossütői is felismerték ezt, és naponta ötven ingyen lángost ajánlottak fel a járvány frontvonalában dolgozó Szent László Kórház dolgozóinak a következő 15 napra, a piac üzemeltetője pedig vállalta a lángosok kiszállítását.

Elképesztő teher nehezedik most az egészségügyi dolgozókra. A megfeszített munkateher mellé a saját, és sok esetben a családjuk testi épségét is kockáztatják a beteg emberek kezelése érdekében, hiszen ők maguk is megfertőződhetnek. Pontos információink sajnos nincsenek arról, hogy a járvány nehezéhez közeledve milyen állapotok uralkodnak a kórházainkban, de annyi bizonyos, hogy a legkisebb segítség is jól jöhet, akár egy lángos formájában is. Emeljük kalapunkat a Lángosland dolgozói előtt.