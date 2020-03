Utólag, jól látható módon javított bele csütörtöki beszédébe Donald Trump amerikai elnök, aki a koronavírus szóban a korona részt áthúzva azt írta fölé, hogy Chinese, vagy kínai.

Trump eleinte méltatta Hszi Csin-Ping kínai elnök érdemeit a járvány kínai megfékezése kapcsán, az elmúlt napokban viszont retorikát váltott, és elkezdte kínai vírusként emlegetni a járványt – mindezt azért teszi, mert korábban Kína megpróbálta az országba érkező amerikai katonákra fogni a vírus elterjesztését. Trump tagadta, hogy faji indíttatásból nevezné kínainak a vírust.

Fotó: The Washington Post / Getty Images Hungary Donald Trump március 19-i beszédében a coronáról Chinese-re javított szó

Egy korábbi, cáfolt elmélet szerint nem is Vuhan térségében fejlődött ki a vírus, hanem amerikai katonák vitték be azt magukkal Kínába, ami után egyrészt a kínai közösségi hálózatokon, illetve részben a kínai kormányban is komoly lejáratóhadjárat indult az amerikaiak ellen.