Sokan követelték már a legnagyobb képregénykiadótól, a Marveltől, hogy a rengeteg férfi és a jóval kevesebb női karakter után álljanak elő olyan szereplőkkel is, akik önmagukat sem férfinek, sem nőnek nem címkézik fel, azaz visszautasítják, hogy a bináris, férfi-nő kódrendszerben értelmezzék az ő társadalmi nemüket.

Ők megkapták a karakterüket, egy fekete, nőként született szuperhőst, aki ikertestvérével közösen lép a bűnüldözés útjára. Az LMBTQI-közösség öröme nagyjából eddig tartott, ugyanis a két új szuperhős neve

Snowflake (Hópihe) és Safespace (Biztonságos tér).

Így egészen úgy tűnik, hogy a két új szuperhős inkább valamiféle paródiája az iskolázott amerikai fiatalok körében eléggé népszerű progresszív eszméknek, gondolatoknak, amelyeknek része a társadalmi nemek megkérdőjelezése, és az elnyomott társadalmi csoportokat sértő vélemények cenzúrázása is.

Kép: Marvel Comics

A szuperhősöket kitaláló Daniel Kibblesmith szerint szó sincs paródiáról, a két karakter tényleg nagyon progresszíven gondolkodik, ez majd ki is derül a képregényből, amikor csatlakoznak a New Warriors szuperhőscsapathoz. És a nevük is arra utal, hogy posztironikus (!) módon viszonyulnak a genderellenes, safespace-kritikus mozgalmakhoz, akik a Harcosok Klubjából vett hópihézéssel támadják a progresszíveket. "Büszkén viselik ezeket a címkéket" – nyilatkozta a készítő.

Egyébként Snowflake hópihe alakú dobócsillagokat képes létrehozni az elméjével, Safespace pedig rózsaszín buborékokat, amik megvédenek másokat mindenféle fizikai támadástól. (Independent)