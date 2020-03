A koronavírus-járvány rengeteg iparágnál betette a kaput, múzeumok, mozik, éttermek mehetnek tönkre, de ugyanennyire ellehetetleníti a zenészek megélhetését is, akiknek már régen nem a lemezeladás jelenti a bevétel első számú forrását, hanem a koncertek és turnék. A streaming (Spotify, Deezer, Apple Music, stb.) elterjedésével ráadásul beállt az alkotó és hallgató közé egy olyan erő is, ami lesápolja a hallgatásért járó pénz nagy részét is, úgyhogy hiába pörgetem mondjuk halálra az új Baxter Dury-t vagy egy most megjelent, páneurópai, nyolcvanas évekbeli popválogatást a Spotifyon, az előadók ebből nem biztos, hogy sokat fognak látni.

És itt jön képbe a Bandcamp, ami már régóta az első számú digitális zenevásárlási platform azoknak, akik a zenészeket akarják támogatni, az oldal pedig most péntekre meghirdette, hogy az amerikai nyugati parti idő szerint éjféltől éjfélig nem fogja levenni a saját százalékát a vásárlásokról, és minden bevétel az előadóknak fog menni.

A Bandcamp főoldalán van egy sáv, ahol azt lehet követni, hogy a felhasználók milyen zenéket vásároltak meg mostanában. Vagyis lehetett követni, mert annyira felgyorsult a dolog, hogy bele lehet hülyülni.