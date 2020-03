A koronavírus miatt elmarad idén az Eurovíziós Dalfesztivál is - amire a globális dalverseny 64 éve alatt most először van példa. Aki esetleg nem ismeri, annak röviden összefoglaljuk: az Eurovízió arról szól, hogy az Európai Műsorsugárzók Uniója nevű szövetség tagállamai mind küldenek saját országukból egy-egy indulót az Eurovízióra. Ezek az előadók látványos műsort csinálnak, fellépnek, aztán valaki nyer.

Idén mondjuk Magyarország biztos nem nyert volna, hazánk ugyanis visszatáncolt az indulástól és inkább elindította a Dalt, amiről például itt írtunk (arról pedig, hogy mi lehet a kormány baja az Eurovízióval, itt). Sok más tagállam viszont megmérettette otthon a saját zenészeit, hogy utána a legjobbat küldje a nagybetűs versenyre. De miről is maradunk le így, hogy nem lesz Eurovízió?

Az Eurovízión 41 előadó indult volna (listájuk itt), köztük például a humorista Tom Leeb francia oldalról vagy az olaszoknál népszerű Diodato. De láthattuk volna a svédek produkciójában a The Mamas-t, akik nagyon kellemes Apáca Show-nosztalgiába ringatják az embert:

És sokak meglepetésére az orosz rave csapat, a Little Big is fellépett volna Uno című számával. Őket egyébként tavaly nyáron már a Budapest Parkban is láthatták a hazai bulizók:

Az izlandi Daði og Gagnamagnið együttest pedig már csak a hangszereik miatt is ide kell raknunk:

Ha magyar indulója nem is, magyar vonatkozása egyébként lehetett volna a versenynek. Finnország képviseléséért indult Erika Vikman Cicciolina című számával (ezt elmondása szerint azért tette, mert tiszteli a Művésznőt). Helyette végül Aksel Kankaanranta képviselte volna a finneket a versenyen, de álljon itt a Cicciolináról szóló szám Vikman tiszteletére: