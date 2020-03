Fotó: instagram.com/odoodledoos

Szép dicsőség, de a Virginia állambeli O’doodleDoo’s Donuts az első, aki az Egyesült Államokban (ahol a poszt írásának pillanatában 14 366 megbetegedést és 217 halált regisztráltak) ahol tréfás koronavírusos termékeket árultak, méghozzá a hunyorítva, nagy vonalakban a vírus alakjára és gyakran ábrázolt színére hasonlító fánkot. Ha ha.

Mondjuk nagyon cselesen már Instagramra is úgy posztolták, hogy képtelenség anélkül kivágni, hogy látszódjon a fánkozó neve is, de ha a hírnév kell nekik, tessék. Két évvel ezelőtt ugyanitt készítették el a Tide Pod fánkokat is, annak örömére, hogy állítólag az interneten egy csomó gyerek fogyasztotta a mosószer-kapszulákat. Micsoda idők voltak azok az előző évtizedben!

(Takeout)