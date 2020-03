Fotó: Simon János



Simon János azt gondolta, hogy a távmunka első hetét azzal fogja tölteni majd, hogy eljár pecázni, vagy kifesti a kisházat. Ezzel szemben az otthonról dolgozó informatikus vállalkozó észrevette, hogy nagy szükség van rá, hiszen az egész országban megkezdődött a szinte kötelező otthoni munka, és az abszolút kötelező otthoni tanulás.

Simon a régi ügyfelei által leadott laptopokat mindig gyűjtötte otthon, az iskolában dolgozó feleségével együtt elhatározták, hogy rászánnak a hitelmoratórium miatt is felszabaduló 100 ezer forintot arra, hogy gatyába rázzák ezeket a gépeket, és odaadják azoknak, akiknek tényleg szükség volt rá. A régi gépekbe SSD meghajtókat rendelt saját zsebből, és legális Windowst telepített azokra a laptopokra, amiken nem voltak.



Az első erről szóló poszt után elkezdtek jelentkezni az ismerősök, és felajánlottak gépeket, vagy SSD-meghajtókat. A végeredmény 11 felújított notebook és 2 felújított asztali számítógép lett, amit végül 200 ezer forintból finanszírozott.



Simon elmondta az Indexnek, hogy eredetileg úgy tervezte, hogy majd visszakéri a gépeket, de aztán rájött, hogy a pedagógusoknak és gyerekeknek nemcsak most van szükségük számítógépekre, hanem a jövőben is. Még a saját asztali gépét is odaadta valakinek, igaz, a családban bőven maradt még laptop, mert mind a három gyerekének, illetve a két szülőnek is van saját.



Simon azt is elmondta, hogy a környezetében erre a 13 gépre volt igény, sajnos ha be is esik egy újabb, nem tud többet megcsinálni, jövő héttől teljes gőzzel dübörögni fog neki a home office. De azt a lelkemre kötötte, hogy hangsúlyozzam, sok informatikus van Magyarországon, aki meg tudná ugyanezt tenni.

Ennyi a minimum segítség, amit mi informatikusok tehetünk, szerintem.

