Egy gyors bevásárlás során előfordulhat, hogy az ember gondolatai teljesen máshol járnak. Tej, kenyér, sör, tészta, alma, tábláscsoki, tokaszalonna, budipapír - csak pakoljuk be egymás után a cuccokat a kosarunkba. Közben zenét hallgatunk, a telefonunkat nyomkodjuk, banyatankot húzunk magunk után, vagy csak simán elmélázunk.

Csakhogy most járvány van, ilyenkor illik odafigyelni a körülöttünk mászkáló, pakolászó emberekre is. A járványügyi szakértők, virológusok és az operatív törzsfőnökök is azt kérik, hogy tartsunk megfelelő távolságot, ha lehet, egy-két méternél közelebb ne ácsorogjunk huzamosabb ideig mások közelében, mert így a kórokozók kisebb eséllyel jutnak át egyik emberről a másikra.

Ebből a megfontolásból kezdték el kijelölni több boltban is, hogy sorban álláskor mekkora távolságot kell tartani. Van, ahol táblával, máshol meg csak szimplán ragasztószalaggal jelölik ki ezeket a távolságokat. Igen, sokan fáradtak, stresszesek, nyűgösek, adott esetben még kicsit meg is ijednek a mögöttük álló maszkos ember láttán, de azért jó, ha odafigyelünk ezekre a jelekre. És egyszer majd, ha vége lesz a járványnak, akkor úgyis fel lehet szedni ezeket a ragasztócsíkokat, és akkor újra lehet majd a megszokott módon várakozni.