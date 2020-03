Épp Német "Clickbaithunter" Tamás kollégámnak vadásztam alapanyagot, amikor szembejött a Kiskegyed heti horoszkópja. Nehéz időkben nincs idő a köntörfalazásra, forrókása-kerülgetésre, fontos az őszinte, gyors kommunikáció, íme:

Fotó: kiskegyed

És ha mondjuk rák jegyű létére azt hinné, elővigyázatossággal elkerülheti majd a karambolt, téved, a szakértő szerint ugyan

A veszélyek elkerülhetők, ha nem kezd oktalan hősködésbe, pláne versengésbe az autóutakon. De erre most kicsi az esély.

Az oroszlánoknak sincs túl sok esélyük, a bolygók fényszöge miatt a jóisten sem menti meg őket a zabálástól:

Akár mélyen vallásos ön, akár nem, most nagyon nehéz betartania a nagyböjtöt.

Egy fokkal jobb hír a férfi skorpióknak, hogy a cikk árnyalja a címet, a horoszkóp szövegében már csak akkor jelzi a Jupiter,

hogy más okból is elkezdhet kikerekedni, ha ön a szebbik nem tagja.

És mennyire kell ezt komolyan venni? Én kos vagyok, és szerencsére a kost

az uralkodó bolygójára ható Szaturnusz fényszöge meggondoltságra inti minden tekintetben.

Ezért gyorsan be is zártam az újságot. Legyen ön is kos!