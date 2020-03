A csodálatos nevű giantmicrobes.com oldalon már előrendelhető a COVID-19 plüss, akár kulcstartós kivitelben is. A kiviteltől függően 12,95-19,95 dollárba kerülő cuccot (az árat átválthatnám forintba, de ezekben a volatilis időkben csak durva becslést tudnék adni) május-júniusi kiszállításra ígérik. És ha már ígéret, van egy fontos része az ajánlatnak: azt mondják, hogy a vételár 5%-át jótékony célokra fordítják, fel is sorolják, milyen szervezeteket támogatnak belőle. Ez a 4500-6500 forint hülyének is megéri, nem? (Ki tudja, 2021-ben a Disney vagy a Marvel talán már ki is jön a Kis Covid kalandjai a nagyvilágban animációs filmmel, amihez covid colát lehet rendelni.)