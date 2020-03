Győri Alíz zseniális fotósorozatában a karantén-időszak szokásos tevékenységei mind egy méretes sárga fotelben zajlanak: ott reggelizik, ott takarít, ott beszélget a családtagjaival online, ott készíti az ebédet, és csinosan felöltözve is ott táncol. A fotósorozatot a Facebookra is posztolta, és egy szemfüles kommentelő pazar címet is adott neki: Vesztegzár a Grand Fotelben.

Győri Alíz az ELTE Bölcsészkara és néhány év színházi munka után Londonban kezdett el fotózni, majd két éve Párizsban él, ahol a Spéos International School of Photography fotóriporter képzésének legvégén jár éppen, vagyis csak járna, mert ahogy a világon sok millió ember, ő is otthon dekkol párizsi lakásában.

Tizedik napja volt otthon, amikor a barátja megjegyezte neki, hogy gyakorlatilag beköltözött a nagy és kényelmes fotelbe. Ekkor villant be neki a fenti pompás fotósorozat ötlete, ami egyetlen nap alatt elkészült. "Alapvetően portré, színházi, és utcafotósnak tartom magam, de családi és eseményfotózásokat is csinálok. A diplomamunkámban balett táncosokkal foglalkozom, de a jelenlegi helyzet miatt ez a projekt most szünetel kicsit" - mondja az Indexnek. További munkái itt láthatóak.