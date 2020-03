Tom Hanks és felesége, Rita Wilson is megfertőződött a koronavírussal, jelentette be Hanks március 12-én Instagramon. A 63 éves színész ebben azt írta, épp Ausztráliába utaztak egy forgatás miatt, de egy ideje már fáradtnak és betegnek érezték magukat, izomfájdalomra is panaszkodtak. Wilson és Hanks tesztje is pozitív lett ezután koronavírusra, azóta az ausztráloknál vannak karanténban.

A karantén alatt sokszor posztolnak közösségi oldalaikra, Rita Wilson vasárnap például arról töltött fel videót, hogy a karantén alatt rappeléssel tölti az időt: olyan dalokkal, mint például az 1993-as Hip Hop Hooray című Naughty by Nature-számmal.