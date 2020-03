Hogy milyen fontos, hogy elég szemetes legyen elérhető az utcákon, igazából csak akkor tűnik fel az embernek, ha egy településen több utcasarkot is kell sétálni ahhoz, hogy végre ki tudjuk dobni a kezünkben kuporgatott papír zsebkendőnket vagy az almacsutkát vagy bármilyen tetszőleges szemetünket. Budapest ebből a szempontból a jobban felszerelt városok közé tartozik, a Fővárosi Közterület Fenntartó 12 ezer darab zöld szemetest, hivatalos nevén zöld utcai hulladékgyűjtőt üzemeltet.

Ami kap is terhelést rendesen nap mint nap. De belegondolt már valaha is, hogy ahhoz, hogy ezek a kukát ne bűzölögjenek az utcákon, ezeket karban is kell tartani, ki is kell mosni őket rendszeresen? Nyilván gondolt már rá.

Az FKF azt írja egy Facebook-posztjába, hogy erre rendszeresen figyelnek, de most különösképpen. Hát, persze, hiszen a koronavírus-járvány idején még nagyobb odafigyeléssel kell őket fertőtleníteni (vö.: papír zsebkendő), és a közterületesek egy láthatatlan légiója ezt meg is teszi.

Láthatatlan, de kitartó, megbízható és szorgos kezek munkája, amely az avatatlanok szeme elől rejtve marad.

-írja az FKF a posztjában. Valószínűleg, ilyen tiszták még sosem voltak a kukák Budapesten.