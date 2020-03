Fotó: Hulton Archive / Getty Images Hungary Bartók Béla (1944)

Március 25-e a tehetség napja Magyarországon, és egyben ezen a napon van Bartók Béla zeneszerző-zongoraművész születésnapja is. Bartók 1881-ben született, művészete és tudományos teljesítménye pedig nemcsak a magyar és európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentőségű. Bartók Kodállyal együttműködve behatóan foglalkozott a magyar népzenével is. Oktatott a Harvard Egyetemen, 1945-ben pedig New Yorkban hunyt el, leukémiában.