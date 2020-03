A veszélyhelyzet nemcsak azt jelenti, hogy ömlenek ránk a nyomasztó hírek, és amikor már nem bírjuk este, üveges szemmel ledarálunk egy sorozatot és az agyunk a Netflix előtt. Hanem azt is, hogy ilyenkor összefognak az emberek, bajban ismerszik meg a barát, a közösség ereje, egy rakás olyan közhely, amit nap mint nap megkapunk megmentett kismacskákról szóló, érzelmes Facebook-videókban, de csak ilyenkor érezzük át, hogy valójában mit is jelentenek.

Közszolgálati optimista linkajánlómban ezért most két olyan kezdeményezést mutatnék be, ami túlmutat az érzelmes slágereken, ha valamelyik beindul, akár még haszna is lehet.

Az első, a Szabadságra ítélve adatbázist építene videóchaten órákat tartó tanárok, jógaoktatók, pszichológusok elérhetőségéből és olyan önkénteseket gyűjtene össze, akik segítenek a családoknak és az időseknek például bevásárolni. A másik, a Doing good a céges felajánlásokat listázza, és már most találhatunk benne ingyenes munkaerő-közvetítést, vagy éppen ingyenes programozóképzést is.

Egyelőre mindkét oldal kínálata elég szegényes, de még csak most kezdődik a nagy 2020-as otthonülés.