Vietnám Kínával szomszédos ország, ahol 95 millió ember él. Akkor ott biztosan elég rosszul alakult a koronavírus-járvány ugye? Nos, nem. Jelenlegi adatok szerint az ottani hatóságok mindössze 148 esetet azonosítottak és hivatalosan még senki sem halt meg a betegségben. Persze előfordulhat, hogy az adatok nem egyeznek meg teljesen a valósággal, de akkor is beszédes, hogy az országban azután bezárták például az iskolákat, hogy 8 fertőzött volt az országban. Plusz Vietnám azt is megengedheti magának, hogy koronavírus-teszteket exportáljon például Ukrajnába.

Úgy tűnik, hogy Vietnám az átlagnál jobban kordában tartja a fertőzést, úgyhogy talán az sem véletlen, hogy ez az első ország, ahol kapható a koronaburger, ami olyan speciális buciban készül, ami hasonlít a vírus jellegzetes alakjához. Hanoiban a Pizza Home nevű helyen kapható és a tulajdonos büszkén mutatta meg az AFP hírügynökség riporterének az elkészült burgert.

Az is kiderült, hogy egyedi recept alapján készülnek a bucik. Figyelni kell arra, hogy meglegyen a különleges zöld színük, de az is fontos, hogy a tüskék is a megfelelő helyre kerüljenek minden egyes alkalommal.

Ha pedig már Vietnám, azt sem szabad elfelejteni, hogy itt készült el a legtökéletesebb dal a koronavírusról: