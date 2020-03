Három éve szántotta fel az internetet egy nagyon vicces videó, amin Robert Kelly Dél-Koreában élő Korea-szakértő a BBC-nek nyilatkozott otthonából, amikor az adást váratlanul megzavarták a dolgozószobájába becsörtető gyerekei.

Nos, Robert Kelly továbbra is Dél-Koreában él, és megint emlékezetes bejelentkezése volt a BBC-n, mondjuk ezúttal teljesen tudatosan.

Arról mesélt, hogy milyen az élet a szigorú dél-koreai kijárási intézkedések közepette, hogyan birkóznak meg azzal, hogy otthon van mindenki, és nem nagyon mozdulhatnak ki. Most is komoly hangsúly van a bejelentkezésben a gyerekeken, Kellyék viszont ezúttal már eleve családilag köszöntek be a BBC műsorában.

Az ötlet nem volt rossz, de Kellynek így is elég nehezen ment komolyan beszélni arról, hogy az országban milyen ijesztően profi technológiai megoldásokkal követik a fertőzéseket, mert az állandóan rakoncátlankodó gyerekek megint elvitték a show-t.

