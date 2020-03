A Fülöp-szigeteken már korábban lezárták a határokat, de a vírus így is bejutott a Magyarországnál csak háromszor nagyobb, de 109 milliós országba.

A 800 fertőzött többsége a fővárosban van, Manilában volt az 54 haláleset java is, így a legkomolyabb korlátozások itt előbb léptek életbe. Nem működik a tömegközlekedés sem, kijárási tilalom van érvényben. A főszigettől délre lévő egymiliós Cebuban eddig szabadabban lehetett mozogni, bár éjszakai kijárási tilalom itt is érvényben volt. Két napon belül azonban a várost hermetikusan lezárják, nem csak a tömegközlekedés, és a taxi áll le, saját autóval sem lehet közlekedni - mondta a városban élő Fényes Csaba.

Nappal is korlátozzák az emberek mozgását: a háztartásokból csak egy ember mehet el naponta, azt is kizárólag akkor, ha élelmiszerért vagy gyógyszerért megy el. Ehhez külön enegedélyeket osztanak ki. De már most is ügyelni kell a social distancingre, mindenkinek tartania kell az egyméteres távolságot. Így van ez a sorban állással is, vagyis annak egy helyi újításával, a sorban üléssel:

A képen egy plázában várakoznak az emberek a sorba rakott székeken, hogy az élelmiszerboltba jussanak, ahová egyszerre csak korlátozott számban engedik be a vevőket. „Így nem kellett álldogálva kibírni azt a másfél órát, mire sorra kerül az ember. És senki nem morgott, senki nem idegeskedett, mindenki nagyon kulturáltan viselkedett” - írta. A maszk egyébként mindenkin van, bár nem kötelező, csak akkor, ha hivatalba megy az ember.

Az viszont kérdés lehet, hogy vajon sorbanülés jó megoldás-e a járvány terjedése ellen, hiszen a tárgyakról éppúgy továbbjuthat a vírus.