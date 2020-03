A koronavírus-járványnak köszönhetően divatba jött a pénztárosok elé szerelt plexilap a svájci kisboltokban, benzinkutakon, trafikokban is, ami pajzsként védi a kasszást a tüsszentősebb-köhögősebb vásárlóktól.

Mint olvasónk, Tamás írja Svájcból:

Mindenhol kötelezték a bolt tulajdonosokat egy egyszerű plexi lap felszerelésére, ami elválasztja a pénztárost a vendégtől, és az esetleges cseppfertőzéstől. Szerintem ezt a magyar állam is simán bevezethetné, nem hiszem hogy csődbe vinné a tulajdonosokat.

Magyarországon egyelőre a távolságtartó matrica dívik, egyre több boltban vezetik be, de hamarosan a svájciak útjára léphetünk itt is. Ott előrébb járnak a fertőzöttségben is.

Azaz, a legfrissebb hírek szerint egyre több helyen szerelnek fel Magyarországon is a plexifalakból.