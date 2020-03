A MÁV Szimfonikus Zenekar arra kér mindenkit, hogy

maradjanak otthon, de nyissák ki az ablakokat, engedjék be a tavaszi napfényt és a zenét.

Hétfőtől ezért naponta útnak indítanak Budapesten két autót, amik klasszikus zenét sugározva járják majd az utcákat, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekar legszebb felvételeivel üzenjenek azoknak, akik akár kötelességüket teljesítve munkába igyekeznek, akár az otthonukban töltik az időt. Mint írják,

mindenképpen útba ejtjük majd a kórházak környékét, igyekszünk néhány boldog percet szerezni azoknak az egészségügyi dolgozóknak is, akik megfeszített harcot vívnak az életekért.

A zenekar is alig várja, hogy újra megnyíljanak a koncerttermek, színházak, közösségi terek és az élet visszatérjen a rendes ütemébe, de addig is járják az utcákat, klasszikus zenéket sugároznak, amit az együttes Facebook-oldalán is lehet majd hallgatni.