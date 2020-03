Hetek óta pörög a neten egy hol "régi koszovóinak", hol nagymamatrükknek mondott recept a sok helyen hiánycikké vált élesztő pótlására. Én például három hete nem tudok se friss, se száraz élesztőt szerezni a hozzánk legközelebbi nagy boltban. Kiflit, pogácsát és kalácsot sütni amúgy képes vagyok, sokszor csináltam már, teljesen ehető eredménnyel, de hát az élesztő, az ugye mindbe kell, szóval eléggé meg voltam lőve ahhoz, hogy minden előzetes kétely ellenére kipróbáljam a csodareceptet. Ami egész pontosan azt mondja, hogy kell

1 evőkanál liszt

1 teáskanál cukor

és 1 deci sör

Az ígéret az volt, hogy ha ezeket összekeveri az ember, és a keveréket egy éjszakára szobahőmérsékleten állni hagyja, akkor másnapra olyan anyag birtokában lesz, amiből 50 gramm helyettesít 1 gramm élesztőt.

Másnap reggel aztán nekiláttam a kalácssütésnek a bevált, régi receptem alapján. Csak kis adag volt beirányozva, hogy minél kevesebb menjen pocsékba a hozzávalókból, ha esetleg rosszul alakulnának a dolgok.

A keverék nem nézett ki túl bizalomgerjesztően, mindenesetre próbáltam precízen kimérni.

A dagasztó robotgép elvégezte a munkáját. A szokásosnál ragacsosabb lett a gombóc.

Kicsit tovább hagytam kelni, mint máskor. De nagyon nem úgy tűnt, mintha bármennyit is nőtt volna. Órákkal később így nézett ki:

Megcsináltam a fonatokat, a kötelező újabb pihentetés után betettem a sütőbe, és növekvő balsejtelem mellett csendben fohászkodtam.

A színe mondjuk szép lett, de ez a legtöbb pozitívum, amit el tudok róla mondani.

Tapintásra és súlyra féltéglára hajazott.

Nagy nehezen felfűrészeltem, a belseje pedig ilyen gusztusos lett.

Szóval túl vagyunk rajta. Két szóban a tanulság és a tanácsom: inkább NE! (Legalábbis ne sima, dobozos, bolti sörrel.)

(Frissítés: Több olvasónk is jelezte, hogy a recept pasztőrözetlen sörrel működhet, azt kellett volna használnunk. Sejtettük, hogy így kellene, de mivel a recept ezt sehol nem írja, arra gondoltunk, hogy úgy állunk neki, ahogy bárki tenné, aki nem gondolja tovább, szó szerint véve a leírtakat, csak azt csinálva, ami a receptben le van írva. A cél az volt, hogy a siralmas eredményt megmutatva megakadályozzuk, hogy más is így tegyen, és elpazarolja a lisztkészletét, a többi hozzávalóról nem is beszélve.)