Donald Trump ezekben a vészterhes időkben is képes egy kis molyost csalni az arcokra a nyomasztó hírek közti kis szünetekben. Ezt a kis standup-előadást például egy fehér házi sajtótájékoztatón improvizálta tegnap:

Here's Trump lecturing Yamiche that "38 million people" live in Seoul, South Korea. The actual population of Seoul is 9.8 million. pic.twitter.com/Lu1jY3sJ9J

Jobban ismerem Dél-Koreát bárkinél, oltja le az őt kérdező újságírót, majd ezt alátámasztandó, rögtön idéz is egy adatot fejből: Szöulban 38 millióan élnek.

Valójában a város lélekszáma 9,8 millió körül van, persze a pontos szám attól függ, milyen elővárosokat számolunk bele. De a 38 millió egészen biztosan téves szám, elvégre az egész ország lakossága alig van 50 millió fölött. Oké, Trump téves információt dobott be, na bumm, láttunk már ilyet. A vicc az, hogy honnan szerezhette a 38 milliós adatot, és a Twitter népe ezt is hamar kinyomozta:

Trump just said Seoul has "38 million people" in it. That's such an oddly wrong and yet specific number, I did a google search for Seoul. pic.twitter.com/iuK0g6iBSo