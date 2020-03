Az emberek nagyon sok mindenben nem értenek egyet, de vannak olyan személyek, akik igazi intézményként összekapcsolnak minket, akikért egy ország egy emberként rajong. IIyen személy Bálint György, vagyis Bálint gazda is, aki unokája segítségével nagyon aktív a Facebookon is, és majdnem félmilliós követőtáborral rendelkezik. Ha pedig valaki ennyire ismert és kedvelt, akkor számolnia kell azzal is, hogy előbb-utóbb mém lesz belőle, és pontosan ez történt az ország kedvenc kertészével is. Íme egy példa:

Mondhatnánk, igen, ez olyan tartalom, amire ilyen időkben különösen szükség van. Ugyan Bálint gazda, aki tavaly ünnepelte 100. születésnapját, a családja kérésére a járvány miatt önkéntes karanténba vonult, de állítása szerint nehéz megpihennie.

Éppen a szőlőt metszem, kihasználom a jó időt. A karantén nélkül is sokan mondták, hogy pihenjek többet, de nem tudok. Már reggel a számítógépnél ülök, válaszolok a levelekre.

- nyilatkozta pár napja a Blikknek.