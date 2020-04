Geoffrey Cox a BBC szerint már korábban is híres volt zengő baritonjáról, és most úgy döntött, nem csak a parlamenti vitákon használja ki. A kijárási korlátozások alatt estimeséket olvas majd a gyerekeknek, majd a felvett anyagot feltölti Soundcloudra.

Elsőként egy kínai tündérmesére esett a választása. "A sziklamajom" című mesét Twitteren osztotta meg a politikus.

I’ve been asked to record a children's bedtime story for while we are cooped up in CV confinement. This is a Chinese fairy tale entitled, "The Stone Monkey", told by H A Giles in a beautiful little pamphlet of tales published in 1911. I hope you enjoy it. https://t.co/30h671jXx7