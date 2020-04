A globális korlátozások, a repülőgépek leállása, a turizmus összeomlása, a kijárási tilalmak, a mindenféle értelemben milliárdokat érintő karanténok, elmaradó olimpia, futball-Eb, mind, mind hihetetlenek lettek volna három hónappal ezelőtt, de a legkevésbé mindebből azt hittem volna el akkoriban, ha valaki azt mondja:

Grúziában betiltják az alkohol forgalmazását, beleértve a töMény mellett a sört és a bort.

Grúziában. Betiltják. A Bor forgalmazását.

Az országban, ahol háromezer éve is termesztettek már szőlőt, ez a borászat egyik bölcsője. Oké, nem globális bornagyhatalom, 2018-ban 65 millió liter bort exportált - Magyarország 81 milliót, de aránya a grúz gazdaságban jóval nagyobb, mint a magyarban.

A kiskereskedelem belföldi felfüggesztéséről tbiliszi kormány rendelkezett, a határozat keddtől rögtön életbe is lépett - írta az Rbc.ru orosz gazdasági portál. A rendelkezés hivatalosan a rendkívüli helyzet végéig érvényes, ez a jelenlegi állás szerint március 21-től április 21-ig tart. Grúzia az orosz határt már március 16-án lezárta. A 3,7 milliós országban is érvényes a karantén, tilos a tíz főnél nagyobb rendezvények megtartása - ezt segíti az alkoholtilalom is -, korlátozottak a belföldi utazások - de az áruszállítás nem. Grúziában jelenleg 110 fertőzöttet tartanak nyilván.