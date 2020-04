Háromhetes karantén után szabadon engedtek Szlovéniában egy újabb, Romániából érkezett hiúzt. Katalint az elmúlt hetekben szoktatták hozzá új környezetéhez - közölte az MTI.

Fotó: Maja Sever / LIFE Lynx Katalin a hiúzlány

Katalin áttelepítése egy nemzetközi projekt keretében valósult meg, amelynek célja, hogy Európában helyreállítsák a helyi hiúzpopulációkat, amelyek nagyon meggyérültek. A projekt indulása óta négy hiúzt telepítettek át Szlovéniába és Horvátországba. A ragadozó macskafélék a Goru, Doru, Alojzija és a Katalin nevet kapták. Az állatvédők összesen 14 példányt szeretnének betelepíteni a Dinári-hegységbe és a délkeleti Alpokba, hogy biztosítsák a helyi hiúzpopulációk nagyobb genetikai sokszínűségét.

Az elsőként Szlovéniába érkezett Goru tavaly májusban már sikeresen be is illeszkedett a helyi populációba, és párosodott egy nősténnyel, Tejával, kölykük is született.