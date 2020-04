Március 28-án, szombaton lépett életbe Magyarországon a kijárási korlátozás, és ugyan már előtte is sokkal kevesebb ember volt az utcákon, nehéz hozzászokni a látványhoz, amit a kiüresedett főváros nyújt. Persze volt, ahol nagyobb tömeg gyűlt össze a hétvégén is, a jó idő miatt sokan látogattak el a Normafára, pedig ugye nem tanácsos olyan helyekre menni, ahol nehéz tartani a szükséges távolságot azoktól, akik nem élnek velünk egy háztartásban. De a külföldi turisták körében különösen népszerű turisztikai látványosságoknál tényleg alig kószál valaki, ez bizonyítják ezek a fotók is, amik március 29-én készültek.

13 Galéria: Üres Budapest drón felvételek Fotó: Arday-Bakó-Molnár / INTERSPECT