Miután az angolszász sajtó is megtúráztatta a koronavírus-törvény elfogadását, és megírták, hogy Orbán Viktor és kormánya milyen rendelkezésekkel tarthatják meg a hatalmat maguknak, az amerikai politikai-szórakoztató műsorok netovábbja, a Daily Showban is emlegették egy pár mondat erejéig. De főleg azzal viccel a műsorvezető, hogy nem lehet jó diktátornak lenni koronavírus idején, mert még a kínzással járó börtönbüntetést is csak videochaten lehet kiadni, aztán a kínzás részét az embernek magának kell kivitelezni valahogy.

A részlet 5:20-nál kezdődik.

(444)