Fotó: Twitter

Futótűzként terjedt Facebookon, twitteren és máshol is egy rövidke videó Sandráról, az orangutánról, aki a hírportálok által is megosztott, majd később törölt posztok szerint 20 másodpercnél is tovább sikálja mancsát, és ezt

a gondozóitól leste el, akik a koronavírus miatt mosnak ilyen hosszan és sűrűn kezet.

Imádni való sztori, sajnos nem igaz, a kezét sikáló Sandráról ez a videó még tavaly novemberben készült, és jelent meg a Centre for Great Apes (CGA) Facebook oldalán:

A leírás szerint Sandra nem csak a kezét, hanem minden mást imád szappanos vízben sikálni, például a játékait is. De nézzük a dolog pozitív oldalát, mit NEM csinál Sandra?

nem találkozik a többiekkel

nem utazik a tömött Combinón

nem lehel a többiek tarkójába a közértben

és nem lófrál összevissza