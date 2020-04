Ha véletlenül tele lenne vécépapír-gurigákkal, és még kutyája is van, akkor akár olyan remekül is szórakozhat, mint az alant látható Leia kutya és gazdája. Persze nem árt, ha a kutyája szeret ugrani, és azt is össze tudja rakni, hogy mi a feladat.

Szóval, építsen falat a gurigákból, a blöki pedig táltosként száll majd át fölöttük, vagy ha megunja a banánt, akkor alternatív megoldást keres, mint ahogy Leia is tette.