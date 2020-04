Szemenyei János színész-zeneszerző és Horgas Ádám rendező megunta ha nem is az otthon ülést, de a tétlenül otthon ülést, és annak ellenére, hogy ki tudja, meddig, és ki tudja, milyen következményekkel zárva tart az összes színház, összetrombitáltak 168 színházi alkotót, hogy felénekeljenek egy dalt a mostani helyzetről. Az összetrombitálást persze virtuálisan kell érteni: mindenki az otthonában vette fel a saját részét, természetesen: hiszen maga a dal is többek között arról szól, hogy akármilyen nehéz, akkor is otthon kell maradni, sőt, még fodrászt hívni anyunak meg kerti partit szervezni apunak sem igazán jó ötlet most.

A videó Youtube-oldalán azt is felsorolják, ki mindenki vett részt a videó elkészítésében.