Az egyik legszebb dolog az életben a grindcore. A laikusoknak csak annyit tudok mondani, hogy olyan gyors zenéről van szó, hogy szinte a szám végén számolnak be. Erről készült egy kellően részletes dokumentumfilm még 2018-ban, a Slave To The Grind, ami most végre ingyen nézhető online, valószínűleg a koronavírus-járvány miatt utankozó, marginális zenéket szerető, érző szívű emberek megsegítése miatt. Köszönjük!