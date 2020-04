Ahogy általában semmi, úgy idén a húsvét sem lesz olyan, mint amit megszoktunk, amit már csak az is bizonyossá tesz, hogy gondolom, ön is kábé kétezerszer többször hallotta/olvasta a

szájmaszk

szót az elmúlt hetekben, mint azt, hogy húsvét. Mi is írtunk róla, hogy akkor most egészséges embernek kell-e hordania, a WHO azt mondta, hogy nem kell, Orbán Viktor meg azt, hogy kell, csak hát azt nem tudja garantálni, hogy lesz is belőle elég mindenkinek.

De mielőtt még begolyóznánk a témától, az MTI minden kontextus nélkül kiadott pár fotót Puskelyné Pacsika Mónika orosházi mézeskalács-készítőről, amint épp mézeskalácsnyuszira rajzol szájmaszkot, talán hogy egy kis cukisággal (és cukorral) oldja a hangulatot így az ünnephez közeledve. Ebből legalább biztosan jut mindenkinek, bár az is igaz, hogy ránézésre csak egyszer használatosak.