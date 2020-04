A szegedi Pláza az Árkád után nagyban veszített vásárlóiból, de azért még legalább élelmiszerért vagy moziba mindig elmentek oda az emberek a békeidőkben. Ilyenkor bevett dolognak számított, legalábbis utolsó hosszabb szegedi látogatásomnál még biztosan bevett dolog volt, hogy a Búvár-tónál leüljön egy picit az ember, a 100-200-ért vett kacsatápot bedobálja a madaraknak, és mindenki ellegyen a maga helyén: az ember a mesterségesen épített kőburkolatok fölött, a madár a természet lágy ölén.

Aztán jött a koronavírus és Szegeden is egyre kevesebben mozdulnak ki, mozi nincs, aki élelmiszert vásárol be, az meg nem áll meg pihenni. Itt volt hát az ideje az amúgy is sokszor bátran partra lépkedő madaraknak, hogy elvegyék azt, ami megilleti őket - a tó környékét, a padokat, sőt, már a mélygarázs elejét is.