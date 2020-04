A mindennapos közlekedést egy ideje sokan az otthon vonalhálózatára cseréltétek

- állapítja meg rendkívüli helyzetfelismerőképességéről tanúságot téve a Volánbusz Zrt. a hivatalos Facebook-oldalán az alábbi posztban.

A bejegyzéshez csatolt képen pedig összeszedték a még most is biztonságosnak számító úti célokat: a konyhát, a nappalit, az erkélyt és a WC-t is végállomásként ábrázolják a tömegközlekedési útvonalak jellegzetes térképeit utánozva.