Ausztráliában is, ahogy most már gyakorlatilag az egész világon az emberek távolságtartással próbálják távol tartani a koronavírust maguktól és a szeretteiktől, az otthonra bezártság pedig szépen bomlasztja ott is az emberek elméjét.

Ennek az elmegyengülésnek köszönhetjük viszont a karanténintézkedések eddigi talán legszórakoztatóbb mellékhatását, mégpedig azt, hogy egyre többen gondolják úgy Ausztráliában, hogy ha már a nap egyik fő programja az, hogy kiviszik a szemetet, akkor ahhoz szépen fel is öltöznek, de legalábbis jelmezt húznak hozzá.

A Bin Isolation Outing nevű csoportnak alig egy hét alatt már közel 350 ezer tagja lett, akik rendszeresen posztolják a furábbnál furább öltözékeket, amit azért húznak, hogy kivigyék a szemetet, esetleg elcibálják a kukát a járdaszegélyig.

Nemrég magyar vonatkozású poszt is született.

When the Hungarian blood boiling - Beerwah QLD Australia😂 Posted by Erika Kiss on Monday, April 6, 2020

De hát ennél a bácsinál kevés jobb dolgot látott mostanában az internet.

De olyanok is akadnak, akik rendesen nagyestélyit vesznek ahhoz, hogy kiszaladjanak a szemeteshez. Érdemes végigböngészni a csoport képeti, egészen csodálatosak vannak köztük.