Indonéziát elérte a járvány, de ezzel együtt a járvány miatti készlethiány is. Hiány van az egészségügyi védőfelszerelésekből, ami miatt a kormányzat ideiglenesen könnyített is az ilyen típusú eszközök behozatalán. És ami miatt bizony kreatívnak kell lennie az átlagembernek vagy átlagborbélynak is, ha dolgozni akar.

Bogor városában például egy borbély szemeteszsákból ragasztott össze magának védőruházatot. A hajvágási munkálatokat ebben, illetve egy szájmaszkban és talán ha jól látjuk, egy síelő szemüvegben látta el. Természetesen ez a módszer fel sem ér a normális, erre gyártott egészségügyi védőfelszerelésekkel, így a szemeteszsákos pótlást senkinek nem ajánljuk.