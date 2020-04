Olvasónktól kaptuk a képeket és a videót, amin egy pici barna folt úszkál a Dunában a Lágymányosi híd és a Petőfi híd között. A pici barna folt hódnak tűnt, és Péter azt írja, hogy követték egy ideig, amíg el nem elúszott Csepel felé.

Fotó: Olvasónk, Péter Hód Budapesten

Ott úszik!

Hódot láttak a Dunában

Pár éve írtunk is az újbudai hódcsaládról, lehet, hogy a most látott példány nekik a leszármazottja? Nemcsak Újbudán, de Újpesten is a nyomába eredtünk egy félelmetes hódnak még 2012-ben.

Tényleg ennyire ritka látvány a hód Magyarországon?

Alighanem igen, különösen a városban élő emberek számára. Az eurázsiai hódok (Castor fiber) a 20. század elejére eltűntek a magyar vizekből, és csak nemrég költöztek vissza Magyarországra, a WWF sikeres visszatelepítésének köszönhetően, ami annyira jól sikerült, hogy most már gondot is okoz az állomány növekedése, mert kárt tesznek a fákban. 2017-ben tárgyalta a kormány, hogy engedi-e a védett állatnak számító hódok állományszabályozását (kilövését), de egyelőre nem lehet vadászni rájuk, még mindig védett állatnak minősülnek.

Hódnap

Különleges hódnap lehet ma, mert egy Németországban élő olvasónk, Tibor is hódos felvételekkel jelentkezett ma, neki sikerült közelről is levideóznia a rágcsálót.