Most, hogy a kijárási korlátozás kellős közepén úgy néz ki hétvégente a Normafa, mintha ott rendeznék meg a Fishing on Orfűt, a Gourmet fesztivált és a Szoláriumtulajdonosok és használt BMW-kereskedők éves rendes közgyűlését egyszerre, egy időben, na talán nem is olyan hülyeség úgy kommunikálni a koronavírusról, mintha egy termék lenne. A kedvenc söröd, pihe-puha öblítő hosszan tartó hatással, vagy márkás rúzs.

Így talán bevésődik az üzenet, hogy

Ezek a plakátok egyelőre látványtervek, egy reklámügynökség készítette a kreatívokat, de az elkövetkező napokban egyre több helyen tűnnek fel majd Budapesten. A kérdés, hogy ki fogja majd látni őket, ha végre mindenki otthon marad.