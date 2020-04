Van az a mondás, hogy az erősebb kutya él nemi életet, nos,. ebben az esetben mondhatjuk úgy, hogy az a faszagyerek, akinél a kulcs van. Egy kaliforniai egyházközösség tagjai egyik napról a másikra találták magukat az utcán, mert a templomukon a fenntartó nemes egyszerűséggel zárat cserélt.

Persze, volt ennek előzménye, éspedig az, hogy a lelkészüknek szóltak, hogy költöztesse a misét az internetre, mert az állam gyülekezési tilalma rá is éppúgy vonatkozik, mint mindenki másra. A lelkipásztor azonban az alkotmányos jogaival jött, és többszöri felszólítás ellenére sem zárta be a templomot. A Bethel Open Bible Church, ami a templom fenntartója, és ilyen mivoltában a gyülekezet főbérlője meg úgy döntött, hogy akkor zárat cserél, és kész.

Abszolút igaza is volt, hiszen a San Joaquin megyei közégészségügyi hivatal kétszer is figyelmeztette őket, hogy a templom nem maradhat nyitva, és ha igen, annak következményei lesznek. Múlt vasárnap a felekezet tagjai elég idegesek lettek, amikor nem mehettek be a templomba, Jon Duncan lelkész a vallásszabadság két lábbal tiprását emlegette, és közölte a sajtóval, hogy akkor is találkozni fog a gyülekezet tagjaival, ha a kormányzó a feje tetejére áll.