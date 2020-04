Luca Petrogalli, egy 19 éves olasz fiú az Egyesült Államokban tanul, a Wisconsin-i Egyetemen. A koronavírus-járvány az ő életét különösen felforgatta, hiszen esélye sem volt hazatérni a családjához, akik hetek óta karanténban vannak, Torino közelében. így hiába hagyta el mindenki a kollégiumot, neki nem volt hová mennie, úgyhogy most egyedül tengeti itt a napjait. Erről pedig TikTokon számol be folyamatosan, a videói pedig elég messzire eljutottak, az amerikai Forbes is szentelt egy hosszabb cikket a videóinak.

24 napja van karanténban és ennyi idő alatt a videóival 1,3 milliós nézettséget és 300.000 lájkot szedett össze. Elmondása szerint a sikerének az volt az egyik mércéje, hogy az olaszországi ismerősei hamarabb találkoztak a TikTok főoldali ajánlásai között a videóival, mint hogy ő beszélt volna nekik a profiljáról.

Luca arról is beszámolt, hogy a közelben lakók közül többen megkeresték, volt aki azt is felajánlotta, hogy befogadja a házába, de egyelőre úgy gondolja, hogy kitart a kollégiumban és bízik benne, hogy nyáron hazatérhet Olaszországba.