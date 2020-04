View this post on Instagram

⬇️🇺🇸 Ünnepeld támogatói belépőjegy megváltásával az Állatkertbarátok Napját! 💚 Szerettük volna ezt a nemzetközi jeles napot méltóképpen, Veletek együtt megünnepelni, de a koronavírus-járványhelyzetre tekintettel március közepe óta nem fogadhatunk látogatókat. Jelenleg látogatói figyelem és támogatás nélkül, erőnkön felül gondozzuk állatainkat és készülünk az újranyitásra – mindehhez azonban a Ti segítségetekre is szükségünk van, jobban, mint valaha! Ezért a zárva tartás ideje alatt támogatói belépőjegy megvásárlására buzdítunk! Az online kapható jeggyel nemcsak intézményünk fennmaradását támogathatjátok, hanem az újranyitást követő 1 éven belül belépőként is felhasználhatjátok. Ráadásul hálánk jeléül a támogatói belépőjegyet most megváltó valamennyi nemes lelkű érdeklődő a vidámparki kisvasútra szóló jegyet is kap a támogatói jegye mellé! Az újranyitásig értékesített támogatói belépőjegy megváltható néhány kattintással honlapunkon keresztül, illetve mobilon, a Nemzeti Mobilfizetés vagy a Simple applikációkban is. A további támogatási lehetőségekkel kapcsolatban honlapunk nyújt részletes tájékoztatást: www.zoodebrecen.hu/tamogatas Önzetlen segítségeteket ezúton is köszönjük! 🇺🇸 Buy Your Sponsor Passes on Zoo Lovers Day! 💚 We originally intended to celebrate this day with you, but the current coronavirus situation and our temporary closure unfortunately made that impossible. With our key tasks unchanged but without revenue from ticket sales, we continue to take utmost care of our animals and prepare for our reopening. But, to be able to do all that, we also need your help, now more than ever – so we encourage all of you to support us by purchasing a Sponsor Pass. By purchasing a Sponsor Pass online during the temporary closure, not only will you support us in these hard times, but you will get to visit us in 365 days after we reopen. As a bonus and a token of our immense gratitude, Sponsor Passes will also include a free ride on our Miniature Train. Buy your Sponsor Passes online on our website. Thank you all for your support. #ÁllatkertbarátokNapja #ZooLoversDay #TámogatóiJegy #SponsorPass #Állatkert #Zoo #Debrecen #Kultúrpark #TheAmusingZoo