Valószínűleg nem vagyok lélekben elég kanadai, de nekem az itthoni "tapsoljuk meg az orvosokat és nővéreket" variáció jobban bejön a karantén elviselését némi közösségi aktivitással vegyítő akciókból.

Kanadában mindenesetre az most a divat, hogy esténként a népek kimennek a kertbe és kutya/farkas módjára vonyítanak a Holdra. Ha nem tart különösebben a szomszédai bosszújától, kipróbálhatja ön is, addig is itt a CBC összefoglalója a népszokásról: