A házhoz szállítás az elit gasztronómiában majdnem olyan elképzelhetetlen, mint ketchupot tenni a pizzára Olaszországban, azonban a járvány a csúcséttermek világában is változásokat hozott. A SCMP írja, hogy Hongkongban a Michelin-csillagos éttermek is arra kényszerültek, hogy házhoz vigyék ki az ételt. A két Michelin-csillaggal is rendelkező Yin Jee Club a város legjobb kantoni konyhája, most viszont öt- és hétfogásos ebédeket lehet otthonra rendelni kettő-négy főre.

Siu Hin Chi mesterszakács eddig három hongkongi étteremnek is szerzett Michelin-csillagot, és szerinte a járvány olyan szempontból át fogja alakítani globálisan az étkezési szokásokat, hogy az emberek jóval nagyobb számban akarnak majd otthon enni minőségi, amelyhez majd az elit éttermeknek is igazodni kell egy idő után. Szerinte a házhoz szállítás nem váltja ki rendesen a szolgáltatást, náluk is 30 százalékkal csökkent a forgalom a járvány óta. A helyi vendéglátásnak egyébként sem könnyű, hiszen a járvány előtt a diáktüntetések nehezítették a működést.

Hongkongban április 23-ig 1200 bárt és kocsmát zárattak be, illetve négy főben maximalizálták a csoportosulások számát. Az éttermek egyelőre nyitva maradhatnak, de ott is meghúzták a vendégek számát, és az asztaloknak is messzebb kell lenni egymástól a szokásosnál.

Egyébként hasonlóra szánta el magát több felső kategóriás étterem is Budapesten, mint a Stand25 vagy a Salt.