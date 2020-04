Az idei húsvét, ezt már nemcsak Müller Cecília, de Áder János is megmondta, más lesz, mint a többi: otthon (itthon) ülünk karanténban, az utcákon nem bukkannak fel már délelőtt kellemesen kapatos nagybácsik, hogy odaégett-karamell szagú zugpiaci kölnikkel tönkretegyék a lányok-asszonyok szaglószerveiben működő kémiai folyamatokat. Mondjuk így sajnos nem lesznek a nagynénik isteni sonkás szendvicsei sem, hogy a srácok zsebébe dugdosott ötszázasokról-ezresekről ne is beszéljünk, de hát senkinek nem könnyű az élet.

A karanténhúsvét fájdalmait enyhítendő - de sajnos se sonkás szendvicshez, se zsebbe dugott baksisokhoz nem segítő - online alkalmazást fejlesztett a BeSocial, ez a Szabad-e locsolni? weboldal. A honlapon online locsolóverset küldhetünk - bátrabbak akár saját maguk is alkothatnak ilyen, és a Facebookon is kiposztolhatják -, amihez képet, videót vagy gifeket is csaphatunk. Mondjuk nekem elsőre a Döglött csótány ül a kövön / előveszem az üvegöm! rigmust adta, ennél jobb már aligha lesz.