Egészen eddig valószínűleg elég kevesen ismerték a zenei producerként és aktivistaként is tevékenykedő Outlaw nevű brit producert – már csak azért is, mert a honlapja tanúsága szerint eddig egyetlen belengetett kislemezen kívül semmit nem adott ki, csak beateket lehet tőle venni –, a járvány miatt azonban alighanem sokkal ismertebb lesz majd. Úgy döntött ugyanis, hogy fogja magát, és Manchestert járva

vécépapírt, kézfertőtlenítőt, palackos vizet és marihuánát fog osztogatni.

Igen, ez utóbbi tagadhatatlanul kilóg kicsit a karanténhoz feltétlenül szükséges dolgok listájáról, a dolog azonban nem meglepő, tekintve, hogy Outlaw aktívan kampányol a fű legalizálásáért. A férfit tavaly egyszer már letartóztatták ingyen fű osztogatásáért, de ez sem szegi kedvét abban, hogy a kisbuszából üvöltesse Bobby McFerin Don't Worry Be Happy című számát, megint füvet osztogasson és az egészet fel is tegye az internetre.

Outlaw amúgy maga termeszti a marihuánát, most pedig különösen nagy készlete van belőle, mert egy nyárra tervezett, "4/20 Smoke Tour" nevű turnén is ezt osztogatták volna, ez viszont a járvány miatt el lett halasztva. A producer a Vice-nak elmondta, eleinte a fűn volt a hangsúly, később viszont rendeltek egy csomó mást is, és most már inkább a rászorulókon próbálnak segíteni. Többek közt a hajléktalanoknak is, akiknek Outlaw amúgy korábban is osztott már pénzt.

